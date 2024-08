Due escursionisti milanesi si perdono all’Alpe Devero, tratti in salvo da vigili del fuoco e soccorso alpino

Alpe Devero (Verbania), 7 agosto 2024 – Hanno raggiunto l’Alpe Devero, a oltre 1.500 metri d’altitudine, all’interno del parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero in val Formazza, ma con l’arrivo del buio si sono trovati in difficoltà e hanno perso l’orientamento. Per due giovani della provincia di Milano, provvidenziale è stato avere con sé i cellulari e in una zona dove c’era ancora sufficiente copertura di campo: sono così riusciti a dare l’allarme e a farsi geolocalizzare dalle squadre dei vigili del fuoco di Domodossola e dal soccorso alpino di Baceno, che dopo due ore di cammino, e a notte ormai arrivata, sono riusciti a rintracciarli e a trarli in salvo. I due ragazzi sono stati riaccompagnati al parcheggio dell’Alpe Devero spaventati, ma in buone condizioni di salute.