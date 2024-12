Due moto Mv Agusta alla Polizia di Stato: "Utili in controlli mirati"

Una consegna speciale in questura a Varese, con tanto di testimonial delle grandi occasioni. La sala mensa ha ospitato la cerimonia di benvenuto per i nuovi mezzi a disposizione degli agenti della polizia di Stato: due moto donate dalla casa motociclistica varesina Mv Agusta, modello Turismo Veloce. Personalizzate con la livrea biancoazzurra della polizia, sono state svelate dal questore Carlo Mazza, con l’amministratore delegato dell’azienda Luca Martin e la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini, il pilota più titolato nella storia del motomondiale con 15 campionati conquistati. "Queste moto - ha detto il questore - andranno a potenziare l’attività strategica che svolgiamo per il controllo del territorio. Avremo la possibilità di incrementare per particolari servizi questa funzione, con l’utilizzo di mezzi che si prestano per agilità ad addentrarsi in territori che non possono essere efficacemente presidiati dalle Volanti". Qualche esempio di quello che sarà il loro utilizzo operativo l’ha citato il vicequestore aggiunto Francesco Pino. Mezzi così performanti potranno essere usati per i controlli nel contesto urbano e al Sacro Monte ma anche negli orari notturni in particolare d’estate. "Saranno usate per prevenire reati predatori come furti, rapine e scippi grazie alla maggiore discrezione rispetto alla Volante".

Lorenzo Crespi