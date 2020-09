Varese, 16 settembre 2020 - E' stato individuato dalla Polizia di Stato di Varese il presunto responsabile di tre aggressioni a giovani donne, verificatesi negli ultimi tre giorni a Varese. Si tratterebbe di un giovane uomo che, tra lunedì e ieri pomeriggio, avrebbe aggredito alle spalle tre donne palpeggiandole nelle parti intime. In tutte e tre le occasioni le vittime sono riuscite a divincolarsi e scappare. A carico del sospettato, per il momento, non è ancora stato emesso alcun provvedimento. Le indagini sono in corso.

