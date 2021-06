Varese - E' stato ritrovato il corpo senza vita di Enrico Ferrazzi l'escursionista, varesino disperso in Valgrande, in Piemonte. In tarda mattinata le squadre fluviali dei vigili del fuoco mentre scandagliavano il rio Pogallo hanno ritrovato il cadavere del sessantacinquenne di Cardano al Campo. Sono al momento in corso le operazioni di recupero della salma.

Nella serata di sabato Ferrazzi non era rientrato, e la moglie aveva fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine. Subito sono state attivate le ricerche: sul posto i vigili del fuoco, gli specialisti del soccorso alpino e speleologico, la Guardia di finanza con l’elicottero per il trasporto delle squadre, i carabinieri forestali. L’auto di Ferrazzi è stata trovata parcheggiata a Cicogna, il punto di partenza nella mattinata di sabato della sua escursione in Val Grande, dove avrebbe dovuto raggiungere la località Alpe Pian di Boit a circa 1200 metri. Sembra che il cardanese sia stato avvistato per l’ultima volta nella giornata di sabato intorno alle 17,30. Poi il silenzio.