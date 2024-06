Chiesa saccheggiata e rovinata dai ladri. I fedeli donano 6mila €

Solidarietà e condivisione della vita cittadina continuano ad essere protagoniste a Gerenzano. Malgrado il difficile anno appena trascorso, con i danni delle violente grandinate dell’anno scorso da riparare, la comunità gerenzanese è stata protagonista di un nuovo forte e importante gesto di solidarietà. I fedeli hanno raccolto 6.155 euro per aiutare la parrocchia di San Pietro e Paolo vittima di un furto avvenuto ad inizio maggio. Oltre all’amarezza che ha lasciato senza parole religiosi e fedeli il furto ha avuto anche come effetto un aumento delle spese per la comunità parrocchiale che ha già dovuto sostenere i costi per riparare i danni provocati dal maltempo a chiesa e campanile. L’aiuto concreto dei fedeli è dunque stato quanto mai provvidenziale. La bella notizia è arrivata dal bollettino parrocchiale ma un sentito e commosso grazie è arrivato anche dal parroco Nando Sancinella. Il furto ha avuto pesanti conseguenze per la parrocchia dove sono stati rubati calici, reliquie e ostensori conservati sotto l’altare oltre alla scia dei danni causati dalla foga dei ladri di trovare oggetti di valore. Alto il costo delle riparazioni. Ai fedeli resta anche la speranza che le indagini dei carabinieri possano risalire ai responsabili. S.G.