Centinaia di motociclisti in parata davanti alla fabbrica Moto Guzzi

MANDELLO DEL LARIO (Lecco)

La stagione dei giri in moto sul sul lago di Como è cominciata. Ieri mattina centinaia di motociclisti, guzzisti e non, hanno partecipato alla tradizionale cerimonia di avviamento dei motori davanti all’ingresso della fabbrica della Moto Guzzi a Mandello del Lario. E’ un appuntamento fisso, che si ripete la domenica immediatamente successiva all’anniversario della fondazione della Guzzi, avvenuta il 15 marzo 1921. Sebbene si celebri nel "nido" dell’Aquila di Mandello, che ha compiuto 103 anni, non coinvolge solo i guzzisti, ma tutti gli appassionati delle due ruote, specialmente storiche. "Siamo a Mandello, è la festa degli amanti della Guzzi, ma è per tutti gli amanti dei motori – conferma Angelo Pellegatta, presidente del Motoclub Antiche Moto Brianza, i cui centauri sono tra i principali organizzatori dell’iniziativa insieme agli Amici Moto Guzzi di Mandello, Asi Mandello del Lario Città dei Motori e il Comune -. Ci sono appassionati di altre case motociclistiche importanti, italiane e straniere". Mandello e il lago di Como del resto sono una mecca per tutti i motociclisti. Sebbene abbiano potuto partecipare alla parata ufficiale solo i piloti di 150 moto storiche, suddivise per categoria fino agli anni ‘80, si sono presentati al mitico cancello rosso della Guzzi in molti di più. Per l’occasione nel pomeriggio è stato aperto pure il Museo storico della Guzzi. Proprio nei giorni scorsi sono cominciati i lavori per la totale riqualificazione dello storico stabilimento. E’ un intervento da 30 milioni di euro, che permetterà di raddoppiare la produzione e di spalancare agli appassionati le porte della fabbrica dove nasce ogni Guzzi. D.D.S.