Varese, 7 febbraio 2020 - L’ennesima mobilitazione vede protagonista lo stabilimento Whirlpool di Cassinetta. Nella giornata di oggi i lavoratori osservano altre 4 ore di sciopero, che si sommano all’iniziativa della scorsa settimana. All’astensione si unisce anche il presidio delle portinerie, a partire dalle 7 del mattino. Un’iniziativa che vuole mettere l’accento ancora una volta sulla vertenza che ha visto protagonista il sito di Napoli, destinato alla chiusura.

Nei giorni scorsi si sono svolte le assemblee in cui i delegati hanno approfondito il tema con i lavoratori. È stato confermato un giudizio estremamente negativo sia sulle scelte aziendali che sul ruolo del governo. Sindacati e lavoratori lamentano una mancata assunzione di responsabilità dell’esecutivo a tutela dell’occupazione e del mantenimento della produzione in tutti gli stabilimenti nel paese, come era stato sottoscritto nell’accordo del 2018. E in vista c’è una nuova manifestazione nazionale.