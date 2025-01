Camion sfonda balcone. Terzo incidente in due anni. Residenti esasperati

Brusco risveglio per i residenti di via Vincenzo Monti ieri mattina, quando, poco dopo le 8, un forte rumore seguito dal crollo di calcinacci ha attirato l’attenzione. Scendendo in strada, i cittadini hanno immediatamente compreso l’accaduto: un camion si è incastrato sotto un balcone mandandone in frantumi la parte inferiore. Sul luogo dell’incidente è intervenuta tempestivamente una pattuglia della polizia locale, che ha chiuso la circolazione veicolare nei tratti di via Ramazzotti e via San Giuseppe per garantire la sicurezza e consentire le operazioni di soccorso. Poco dopo, sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato tutte le verifiche necessarie per accertare la stabilità della struttura coinvolta e valutare i danni.

La dinamica dell’incidente non rappresenta una novità per i residenti della zona. Episodi simili si erano già verificati in passato gli ultimi due nel gennaio 2023 nel marzo 2024. L’episodio di ieri ha riacceso l’esasperazione degli abitanti, che hanno vissuto con non poca difficoltà i lunghi lavori di manutenzione necessari dopo i precedenti incidenti. Durante quei periodi, infatti, il quartiere ha finisce per fare i conti con un impattante senso unico che causa disagi alla viabilità per diversi mesi. Ed infatti i problemi sono iniziati già ieri quando l’intera via è stata chiusa al traffico fino alla posa del ponteggio e alla relativa messa in sicurezza. Particolarmente critica la situazione durante gli orari di punta e quelli di ingresso degli studenti del vicino istituto Orsoline.

Sara Giudici