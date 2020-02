Cadegliano Viconago (Varese), 18 febbraio 2020 - Ha perso il controllo della propria auto, finendo in un dirupo. Bruttissima avventura per una donna di 83 anni che era alla guida lungo la statale 233, al suo fianco il figlio sessantenne. Poco prima delle 16, in località Argentera, l'auto è sbandata ed è precipitata per una ventina di metri. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli specialisti del Saf di Varese, un'autogru e gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia.

I pompieri hanno estratto dall'abitacolo madre e figlio, che fortunatamente non hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati per accertamenti all'ospedale di Varese, mentre la vettura veniva recuperata con l'ausilio della gru. Sono intervenuti anche i carabinieri di Luino che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica: l'anziana ha perso il controllo del veicolo nei pressi di un tornante.