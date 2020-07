Busto Arsizio (Varese), 24 luglio 2020 - Restituire tranquillità ai residenti del centro, ostaggio nelle ultime settimane di vandali e violenti: l’amministrazione è in prima linea nel contrastare la “mala-movida” e subito si è attivata rafforzando i controlli della polizia locale. L’area più critica per la presenza di giovani ubriachi e spesso drogati è quella della Residenza del Conte, tra piazza San Giovanni, via Solferino e piazza Vittorio Emanuele II. Una situazione diventata sempre più insostenibile. Gli stessi cittadini, ieri nell’incontro con il sindaco Emanuele Antonelli, l’assessore alla Sicurezza Max Rogora, il comandante della polizia locale Claudio Vegetti e il dirigente del settore Edilizia privata Erasmo Nocco, hanno presentato un progetto che intendono realizzare al più presto per contrastare quelle presenze che sono forte motivo di preoccupazione.

L’intervento presentato all’amministrazione prevede di chiudere l’intera area della Residenza del Conte, sulla quale si affacciano anche attività commerciali e di ristorazione, dalle 24 alle 6 con l’installazione di 8 cancelli automatici, oltre a due più interni, che si chiuderanno alle 20. Il progetto è stato subito condiviso dal sindaco e dall’assessore Rogora. “L’obiettivo – dice Antonelli – è rendere questa zona un’oasi di tranquillità". Per il sindaco la soluzione proposta dai residenti "può essere realizzata in tempi brevi e non possiamo che essere d’accordo". Antonelli ha poi ribadito che "rendere sicura questa zona significa restituire vivibilità all’intero centro storico, significa favorire la presenza delle famiglie, significa riportare le persone nei locali e nei negozi", allontanando presenze che invece sono motivo di allarme dopo i recenti episodi di violenza, come la rissa che si è conclusa con il ferimento alla gola di un minorenne.

L’area della Residenza del Conte sarà dunque chiusa in orario notturno. Va ricordato che proprio la realizzazione del prestigioso complesso residenziale, con un importante investimento economico da parte di privati, ha permesso di cancellare il degrado che per decenni era stata la cornice di piazza Vittorio Emanuele II. Presto dunque arriveranno i cancelli, mentre l’assessore Rogora ha annunciato che sarà rafforzata la videosorveglianza "con altre telecamere di ultima generazione collegate con la centrale della polizia locale. Un modo per garantire interventi ancora più tempestivi".