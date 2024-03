Bimbo con la palla esce di casa nella notte. Trovato in strada e portato al Pronto soccorso

Rientrare di notte dal turno di lavoro e non trovare il proprio figlio, un bimbo di 2 anni, che doveva essere in casa con il papà : sono stati i momenti terribili vissuti da una mamma, residente a Fagnano Olona, nella notte tra lunedì e martedi. Per fortuna la vicenda, dopo la grande paura, si è conclusa con il lieto fine e la giovane donna ha potuto riabbracciare il suo piccolo, protagonista della “fuga” del quale il papà non si era accorto perché si era addormentato. Secondo quanto ricostruito, il bimbo era in casa con il papà, mentre il genitore dormiva ha preso la palla per giocare e aperta la porta dell’appartamento, che non era chiusa a chiave, è sceso sulla strada. A quell’ora, dopo la mezzanotte, in giro non c’era nessuno, per fortuna a notarlo una guardia di un istituto di vigilanza privato che subito si è preoccupata ma il bimbo, in lacrime, non era in grado di dire il suo nome né di indicare la via per ritornare a casa, troppo piccolo e anche impaurito. Di fronte a quella situazione davvero allarmante l’addetto della vigilanza ha richiesto l’intervento dei soccorsi con l’ambulanza che hanno portato il bimbo in ospedale, al sicuro, nell’attesa che i genitori si facessero vivi. Quando la mamma è rincasata e non ha trovato il piccolo, sono stati per lei momenti drammatici, i pensieri più terribili sono passati per la testa, il timore che gli fosse accaduto qualcosa di grave, poi con il marito ha cominciato la ricerca, l’informazione fondamentale dai vicini di casa, da loro ha saputo della presenza di un’ambulanza sulla strada. A quel punto ha raggiunto l’ospedale di Busto Arsizio dove era stato accompagnato il piccolo: era sano e salvo, ancora con la palla a fargli compagnia.R.F.