Berlusconi sulla fusoliera. Ma il Tar frena l’intitolazione

L’ex premier a cavallo della fusoliera di un aereo. È il nuovo murale che ritrae Silvio Berlusconi a opera dell’artista AleXsandro Palombo, realizzato a Malpensa, scalo intitolato all’ex presidente del Consiglio scomparso due anni fa. Una decisione su cui pende un ricorso al Tar, che prorio pochi giorni fa ha rinviato al gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’intitolazione dello scalo a Berlusconi, contro cui hanno presentato ricorso il Comune di Milano e altri enti. Il murale s’intitola “Welcome to Silvio Berlusconi Airport“ e raffigura l’ex leader di FI come fosse a cavallo della fusoliera di un aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. "Il Cavaliere – ha spiegato Palombo – incarna la capacità di guidare e dominare un gigante, così come ha condotto con determinazione la sua lunga carriera tra business e politica". Negli ultimi due anni Palombo ha realizzato cinque murales dedicati a Berlusconi in via Volturno, a Milano, dove l’ex premier è nato e cresciuto. Tutte le opere sono state vandalizzate o rimosse nel giro di poche ore.