Aspiranti imprenditori. Al Focus Day la testimonianza di chi ce l’ha fatta

È un servizio che funziona quello del Punto nuova impresa della Camera di commercio. La riprova è la testimonianza alle Ville Ponti di alcuni imprenditori che hanno dato il via alla loro attività proprio grazie agli strumenti forniti dall’ente camerale. L’edizione 2024 del Focus Day ha avuto l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del significato di fare impresa. Per chi insegue il sogno di mettersi in proprio, c’è stata la possibilità di prendere un primo contatto con gli aspetti amministrativi, legislativi e finanziari legati all’avvio di un’azienda. Una mattinata di informazione, networking e assistenza, con le testimonianze dalla viva voce di chi qualche anno fa era intervenuto come pubblico e ora può raccontare l’evolversi della sua avventura imprenditoriale.

È il caso ad esempio di Nicla Vanetti, titolare di una scuola di lingue straniere. "Tre anni fa ho deciso di aprire la mia attività e questo evento mi ha aiutato insieme ai professionisti della Camera di commercio. Ho fatto un corso che mi ha permesso di aprire con molta serenità e oggi sono soddisfatta perché la mia start up è in forte crescita e sono contenta di essere qui a sostegno dell’evento". Tra le testimonianze anche le voci di chi ha investito in percorsi di coaching e benessere, in un laboratorio artigianale di pasticceria e in una coltivazione di lavanda con creazione di cosmetici naturali. Ad aprire i lavori i saluti iniziali, con la presidente del Comitato imprenditoria femminile Ilaria Broggian: "Giornate come questa sono preziose anche per accrescere in tutti la consapevolezza del ruolo femminile nel mondo imprenditoriale". Tante donne tra i partecipanti, oltre 130, ma anche diversi giovani.

"Vogliamo rendere la provincia di Varese un luogo migliore dove fare impresa e vivere – ha aggiunto il presidente della Camera di commercio Mauro Vitiello –: vogliamo far sì che sempre più giovani, nell’avvicinarsi al mondo del lavoro, possano avere l’opportunità di valutare, per il proprio futuro professionale, la scelta imprenditoriale".

Presenti desk informativi con le associazioni di categoria, dedicati a diversi temi: avvio di impresa, lavoro e previdenza, sicurezza sul lavoro, credito e finanza, incentivi a disposizione delle aziende, servizi per l’innovazione, opportunità per le start up innovative e conciliazione vita-lavoro. Quindi un corner tematico a cura dell’associazione BBVarese, dedicato alle strutture ricettive extralberghiere, con le informazioni su come avviare e gestire un bed and breakfast nel rispetto delle norme.