Animali e ambiente da tutelare. Vietati botti e petardi a Capodanno

Botti vietati a Varese. Il Comune ha emanato l’ordinanza che vieta di far esplodere botti, petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo tra la mezzanotte del 31 e del 1° gennaio, in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle immediate prossimità di abitazioni, ospedali e altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e animali, se ciò può provocare disturbo, danno o molestie a persone e animali, con particolare riguardo alla detenzione di cani.

L’ordinanza sempre più diffusa intende garantire la sicurezza e la salute di tutti, specie delle persone più fragili, e tutelare fauna selvatica e animali domestici, spesso traumatizzati dai botti. Un provvedimento che ha anche l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, considerato il forte pericolo di incendi e danneggiamenti alla vegetazione che i fuochi d’artificio possono causare e si inserisce nel rispetto delle misure per la riduzione dell’accumulo degli inquinanti atmosferici, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.

Vengono esclusi dall’ordinanza spettacoli pirotecnici autorizzati. La violazione del divieto comporta sanzioni fino a 500 euro e il sequestro del materiale.