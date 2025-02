Anagrafe in sciopero. Personale ridotto: "Servono assunzioni"

Negli ultimi quattro anni l’organico dei Servizi demografici del Comune di Varese si è ridotto di 9 unità a fronte di pensionamenti, cessazioni e trasferimenti. E nel frattempo sono aumentate le incombenze assegnate agli uffici, a seguito delle ultime novità normative. Una situazione di difficoltà che i lavoratori dell’Anagrafe di Varese hanno denunciato con uno sciopero di due ore che si è svolto ieri mattina, con lavoratori e rappresentanti sindacali che hanno promosso un presidio davanti a Palazzo Estense. "Le conseguenze della riduzione d’organico – hanno sottolineato – stanno portando a carichi di lavoro oltre misura, stress e disagio psico-fisico". Sono previste a breve due assunzioni, di cui un funzionario che, però, prenderà il posto dell’attuale capo attività. Non è sufficiente per i sindacati.

"Chiediamo di assumere personale per poter garantire il servizio ai cittadini", dice Gabriella Sierchio della Fp Cgil. "È dallo scorso aprile che chiediamo di aumentare l’organico – aggiunge Pino Jursich della segretaria provinciale di Al Cobas – la risposta dell’amministrazione è stata assolutamente insufficiente". Rossana Gallon, Rsu Uilfpl, lavora per il Comune di Varese da 38 anni. "Una situazione del genere non l’avevamo mai vista: siamo stanchi di essere trattati come numeri, siamo persone. Il nostro lavoro è un valore e non è una spesa". Quindi la richiesta all’amministrazione comunale: "Per assicurare il mantenimento dei servizi e lo standard di qualità è ora il momento di invertire la rotta".

Dal Comune la risposta del sindaco Davide Galimberti: "Con i continui tagli operati sulle risorse per gli enti locali, i Comuni oggi si trovano a dover fronteggiare una situazione sempre più difficile e preoccupante sia in termini di possibilità di investimento nelle opere necessarie per i territori sia per quanto riguarda la gestione del personale", ha sottolineato, dicendo di condividere le preoccupazioni degli uffici demografici per la carenza di personale. "Anche a seguito degli incontri nei mesi scorsi con le sigle sindacali, è in corso il piano di organizzazione del personale che rafforza l’organico accogliendo alcune delle richieste avanzate. Ma è pur vero che, con sempre meno risorse a disposizione, è difficile poter destinare maggiori investimenti per nuove assunzioni".

La pensa diversamente Stefano Clerici di Lombardia Ideale: "Galimberti tragicomico sulla protesta dei dipendenti: dà la colpa al Governo, ma i tagli veri c’erano quando a Roma comandava il centrosinistra".