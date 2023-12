VOLLEY A2 FEMMINILE. La Millenium cerca continuità contro Pescara

Dopo la sconfitta con la capolista Perugia che ha aperto il ritorno, la Millenium è tornata alla vittoria con un 3-0 in crescendo a Padova. Domenica 10 arriverà al PalaGeorge il fanalino di coda Pescara, ancora fermo al palo e la squadra di coach Beltrami, che nel turno seguente giocherà sull’ostico campo di Soverato, è chiamata a far fruttare al massimo questi impegni con le squadre della parte bassa della classifica per raccogliere punti utili in vista della Pool Promozione.

"Le vittorie – spiega il tecnico giallonero – ci devono aiutare a prendere confidenza e a divertirci di più in campo. Sappiamo di dover convivere con la pressione di dover fare risultato per forza, ma andiamo avanti, c’è tanto lavoro da fare. L’obiettivo, adesso, è quello di prepararci al meglio per cogliere un’altra vittoria domenica".

Lu.Ma.