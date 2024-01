Verso lo scontro diretto per la vetta. Milano si prepara per Conegliano. Sale la febbre per la sfida-verità

La quiete prima della tempesta: l’Allianz Vero Volley Monza si sta godendo una settimana priva di impegni per prepararsi al meglio al big match di domenica con la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma non solo. Lo scontro diretto per il primo posto in Serie A1 in programma al PalaVerde di Villorba (Treviso) sarà infatti solo l’inizio di un nuovo tour de force, che proseguirà con l’appuntamento casalingo con l’Igor Gorgonzola Novara e il weekend dedicato alla Final Four di Coppa Italia a Trieste.

Paola Egonu e compagne hanno vinto le ultime tredici partite di campionato e sono imbattute dalla partita di andata con le pantere: nel 2024 in particolare hanno trovato una continuità di gioco e di risultati invidiabile, come si è visto anche nel derby lombardo di domenica con la Volley Bergamo, disputato con Vittoria Prandi in cabina di regia. L’esperta alzatrice, che già era subentrata efficacemente contro la Reale Mutua Fenera Chieri, ha sfruttato fino in fondo la sua occasione al posto di Alessia Orro: "Sono molto contenta di questo risultato: nei momenti di difficoltà siamo state unite come squadra e con tanta grinta siamo riuscite ad aggiudicarci la vittoria. Venivamo da una settimana impegnativa ma anche molto positiva, con il successo in Coppa Italia. Ora serve di nuovo la massima concentrazione perché domenica prossima dall’altra parte della rete ci aspetta Conegliano; non vediamo l’ora di scendere in campo contro di loro e daremo come sempre il 100%". Andrea Gussoni