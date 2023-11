Varese cerca continuità. A Napoli sfida tra sorprese

di Alessandro Luigi Maggi

Il Pala Barbuto si prepara ad accogliere una delle sfide più attese della Serie A: GeVi Napoli contro Openjobmetis Varese. Questa sera alle 20:30, due delle formazioni più in forma del campionato scenderanno in campo. Da una parte, Napoli, che ha sorpreso tutti con prestazioni di alto livello, inclusa la vittoria contro l’Olimpia Milano. Dall’altra, Varese, che sta mostrando una crescita costante sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee. Il bilancio storico tra le due squadre è perfettamente equilibrato: nelle 16 sfide precedenti in Serie A, Napoli e Varese hanno ottenuto 8 vittorie a testa. Tuttavia, Varese ha avuto la meglio negli ultimi tre incontri, un dato che aggiunge ulteriore interesse alla sfida di stasera. La squadra guidata da Tom Bialaszewski, però, dovrà affrontare l’assenza di due giocatori chiave: Leonardo Okeke, la cui presenza è attesa solo per il nuovo anno a causa di un infortunio gravissimo patito nella scorsa stagione in Spagna, e Matteo Librizzi, fermatosi questa settimana per una lussazione alla spalla, con previsioni di almeno un mese di stop.

Davide Moretti, playmaker di Varese, ha condiviso le sue riflessioni sul momento della squadra: "Arriviamo da tre vittorie consecutive e devo dire che sono servite soprattutto per il morale; inoltre è stato bello ottenerle davanti ai nostri tifosi. Abbiamo visto che con il lavoro che facciamo in palestra, cambiando un paio di cose, i risultati sono arrivati e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Domani sera affronteremo Napoli, una squadra già ben consolidata nonostante siamo solo alla sesta partita di campionato. Credo sia proprio questa la sua forza più grande. In attacco gioca molto bene, fanno girare la palla ed hanno una grande chimica, mentre in difesa si aiutano tanto a vicenda. Dovremo avere molta pazienza, passarci bene la palla e fare le nostre cose cercando di giocare la nostra pallacanestro come fatto nelle ultime uscite. Tariq Owens? Ci sentiamo spesso e non vedo l’ora di giocarci contro".