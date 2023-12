Valevoli per la Coppa Italia Rode. Si alza il sipario a Santa Caterina. Da oggi via alle gare internazionali

Tutto pronto, si alza il sipario Scatta da Santa Caterina Valfurva l’attesa stagione delle gare internazionali di sci di fondo sulle montagne italiane. Nella località valtellinese si disputano oggi e domani le gare valevoli per la Coppa Italia Rode, "Trofeo Dante Canclini", che sono organizzate dall’Asd Sci club Alta Valtellina.

Il programma della giornata è interessante e si apre con una sprint in tecnica libera, che dovrebbe cominciare alle intorno alle ore 9, ma l’orario di inizio potrebbe essere posticipato a causa delle basse temperature previste, che suggeriscono cautela.

Domani, invece, sarà il turno della prova individuale sulla lunghezza di 10 km in tecnica classica, con tutte le competizioni che assegneranno punti validi per il circuito nazionale sia nelle categorie senior che nell’under 23 e varranno come selezione per le prossime competizioni di Opa Cup, in programma tra solo una settimana nella svizzera Goms.

Sarà anche un’occasione importante per le aziende interessate a presentare i propri prodotti senza fluoro e illustrare il loro metodo di applicazione.

Da quest’anno, infatti, la Federazione Internazionale ha vietato l’uso di scioline e prodotti fluorati, ritenuti dannosi per la salute e l’ambiente.

Silvio De Sanctis