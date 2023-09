Un pomeriggio di festa. Il Lecco si presenta ai tifosi "Qui ci sono calore e un progetto»

Si è svolta in un clima di grande festa in piazza Garibaldi la presentazione della prima squadra della Calcio Lecco, neopromossa in serie B e reduce dalla carambolesca sconfitta col Catanzaro. Un evento atteso per settimane e rimandato rispetto alle intenzioni iniziali, a causa della complicatissima estate che ha fatto slittare l’inizio della stagione sul campo e non solo per i blucelesti, dopo le infinite sentenze della giustizia sportiva e ordinaria.

Ieri pomeriggio, oltre ai calciatori, davanti a tifosi e sportivi c’erano anche lo staff tecnico guidato dal mister Luciano Foschi e quello medico. Nell’occasione sul palco sono state mostrate le nuove maglie ed è stato portato anche il nuovo pullman arrivato nei giorni scorsi e che ancora deve fare il proprio “debutto” su strada.

Presente al completo la famiglia di Nunno con il patron Paolo che si è fermato a lungo con i tifosi anche per un semplice selfie. L’allenatore ha voluto ringraziare i supporter e la proprietà così come il ds Domenico Fracchiolla: "La forza nei mesi più complicati l’ha data la famiglia Di Nunno che ha continuato ad investire nonostante i momenti di difficoltà. Abbiamo fatto capire a tanti calciatori importanti che qui ci sono il calore e il progetto", Appuntamento al 16 settembre al Rigamonti Ceppi per la sfida col Brescia"