Uefa A, Fenaroli di Milano tra le migliori del corso

La Federcalcio ha ufficializzato i tecnici che hanno superato il corso per diventare allenatori Uefa A, abilitati dopo aver superato gli esami finali nei giorni scorsi. Una preparazione durata 192 ore di programma didattico, partita il 6 giugno e terminata il 14 luglio, alla quale hanno preso parte con successo diversi nomi noti agli appassionati di calcio che si sono distinti nelle categorie di A, B e C. Il “patentino“ darà loro la possibilità di allenare tutte le squadre femminili, dalla Serie A in giù, tutte le giovanili fino alla formazione Primavera e le prime squadre maschili arrivando fino alla Serie C compresa. Potranno inoltre essere tesserati come allenatori o allenatrici in sceonda nelle Serie A e Serie B maschili.

Secondo i risultati degli esami i quattro migliori del corso sono risultati essere Enrico Barilari, Marco Bruzzano, Roberto Concas e Charlene Fenaroli, attuale allenatrice della prima squadra femminile della Polisportiva Erbusco, attualmente iscritto al Gruppo B del campionato Promozione Lombardia. Fenaroli è anche la Responsabile del Settore Giovanile, ha cominciato la carriera da allenatrice proprio tra i giovani dopo aver speso una lunga carriera in Lombardia difendendo le maglie di Atalanta, Franciacorta e Cortefranca.

M.T.