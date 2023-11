Tra campo e mercato. Colpo Cantù: c’è l’accordo con Moraschini

Fine settimana importante in casa Pallacanestro Cantù. La squadra comasca sarà in campo domenica alle 18 contro la Sebastiani Rieti, ma intanto tiene banco il mercato, con la trattativa Riccardo Moraschini. Poco dopo l’ora di pranzo di venerdì il GM Sandro Santoro ha trovato l’accordo con la Reyer Venezia per liberare l’ex Olimpia Milano. Si tratta di un colpo importante, visto che Moraschini solo nel 2021 era tra i 12 azzurri che hanno partecipato all’Olimpiade di Tokyo. Ma l’esperienza veneziana non è stata fortunata, da qui un divorzio protrattosi per mesi sino alla giusta offerta. Ovvero quella canturina, con il club inseritosi nel momento giusto dopo il mancato accordo tra lo stesso Moraschini e Varese. Intanto, testa alla Sebastiani, con Filippo Baldi Rossi fermo ai box: "Come tutte le partite mi aspetto battaglia, noi siamo incerottati ma non abbiamo né tempo né voglia di piangerci addosso. Conosciamo la nostra situazione: giocheremo con gli effettivi che potranno scendere in campo e avremo l’aiuto dai nostri giovani. Dobbiamo avere il massimo focus perché arriva una squadra quadrata, ottimamente allenata dal collega Rossi, che fa dell’energia e della compattezza la propria forza" le parole di coach Devis Cagnardi.

La volontà è quella di mettere in gioco una prestazione di grande orgoglio: "Oggi più che mai il nostro spirito è uno spirito battagliero, di una Cantù antica e che vuole con la propria forza venire fuori da un momento non facile, non per motivi di classifica perché il cammino fin qui è stato buono, ma per le difficoltà di roster".

Il roster della Real Sebastiani ha invece nell’ex canturino Jazz Johnson il leader indiscusso. Il play americano, dopo due ottime stagioni tra Pistoia e Rimini, è ormai una garanzia per la categoria e anche quest’anno viaggia ad una media superiore ai 19 punti per partita.

A.L.M.