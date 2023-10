Torna la Champions. L’AN vola a Bucarest. Contro lo Steaua serve la gara perfetta

di Alessandro Luigi Maggi

Torna in acqua alle 18.30 l’AN Brescia, attesa a Bucarest dal match con lo Steaua. È la terza giornata della LEN Champions League, e la squadra di Sandro Bovo cerca il secondo successo dopo il ko casalingo con il Novi della scorsa settimana. È una gara chiave. Con due posti per le prossime Final Eight, un Novi oggettivamente di un altro livello, la corsa al secondo post passa per un bottino pieno con i rumeni, reduci dal ko con il Sabadell nella seconda giornata. Sei punti con la Steaua insomma potrebbero fare la differenza in classifica tra bresciani e spagnoli, al netto di uno scontro diretto che all’andata ha premiato la squadra di Bovo, per quanto solo ai tiri di rigore. Brescia ha ritrovato il sorriso in campionato con Catania dopo le due sconfitte con Savona e Ortigia. Il gruppo ha saputo fare tesoro degli errori delle ultime uscite e, come richiesto da Bovo, sono stati i senatori a fare la differenza. Normali passaggi a vuoto per un gruppo che, oltre che uscire rifondato dal mercato, per la prima volta dal 2009 non ha al suo interno il capitano Christian Presciutti.

Del Basso si è rivelato uno degli innesti più interessanti, mentre dopo un ottimo avvio si è un po’ perso Max Irving. Il giocatore americano, un senatore nel nostro campionato, è però solo ai primi passi nella pallanuoto europea che conta. Ma è stato decisivo nella rimonta finale con il Sabadell.