Titolo italiano U20 Marta infila la nona perla

di Giuliana Lorenzo

La nona di Marta Amani (nella foto Grana Fidal). La pianista e saltatrice in lungo ci ha ormai, e da tempo, preso gusto. Per la nona volta consecutiva la bustocca si laurea campionessa italiana portando a casa il titolo U20. La portacolori del Cus pro Patria Milano, ai Campionati italiani juniores in corso, fino a oggi, allo Stadio Olimpico Carlo Zecchini di Grosseto, ha centrato il risultato grazie a un balzo da 6 metri e 19. Dopo un avvio in sordina, con la misura di 5.96, per lei due nulli prima del salto che le ha permesso di cucirsi al petto il tricolore (dopo altri due nulli).

L’allieva di Fiorella Colombo e figlia di Marina Favaro, ex quattrocentista azzurra da cui ha ereditato la passione per l’atletica, dimostra di essere una delle azzurre di punta e nome da tenere in considerazione per i prossimi anni. Amani era, non a caso, la leader italiana di categoria grazie alla misura di 6.34. La scorsa estate si era anche già messa al collo il bronzo mondiale Under 20 nel corso della rassegna di Calì, in Colombia. La saltatrice in lungo in carriera ha già vinto il primo titolo da cadetta nel 2019 centrando poi quattro successi (2020 indoor e all’aperto, 2021 in sala e poi outdoor) da allieva e tre vittorie (2022 indoor e outdoor e 2023 al coperto) da junior. Vanta pure l’argento da cadetta nel 2018 (a soli 13 anni) e il titolo italiano Assoluto indoor 2022. In quell’occasione, fu infatti in grado di sfilare il primo posto del podio alla favorita Larissa Iapichino, a cui spesso, è stata paragonata.

L’italiana non si ferma però qui. Domani proverà a mettere in bacheca anche il tricolore nei 200 metri. In stagione vanta un crono da 24”19, quarto tempo juniores dell’anno. Dalla sua ha però il fatto di aver già vinto vinto le ultime tre rassegne italiane sulla distanza (indoor 2022 e 2023 e outdoor 2022). Dovrà quindi tenere gli occhi aperti e le gambe pronte per sfidare la concorrenza dell’altra lombarda Anna Marta Carnero (dell’Atletica Brescia 1950).

Oltre ai prestigiosi risultati a livello sportivo, Amani, classe 2004, ha da poco conseguito la maturità scientifica al Liceo Tosi di Busto Arsizio e si prepara a una sfida ancora più grande. Il prossimo anno la lombarda sarà infatti una studentessa di Harvard. A darne l’annuncio lei stessa mesi fa e il prestigioso ateneo che nei giorni scorsi ha ufficializzato il suo arrivo sui social. Uno stravolgimento di vita per scrivere una nuova pagina della sua personale storia, per lei che è stata anche a un passo dal diploma di conservatorio, in pianoforte, prima che arrivasse il Covid. Stando ai programmi entrerà a far parte della squadra di atletica, prendendo parte alle competizioni della Ncaa. Poi, continuerà a gareggiare sotto i colori azzurri. Dovrebbe, il sistema americano permette di scegliere entro metà del primo semestre del secondo anno, una facoltà tra fisica e matematica.