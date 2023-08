Tennis: Bergamo ci ha provato ma, le Finals andranno in Arabia

L’ufficializzazione da parte dell’Atp deve ancora arrivare, ma ormai è certo che le Next Gen Finals del 5-11 novembre traslocheranno in Arabia Saudita.

Il torneo riservato ai migliori otto giocatori under 21 del circuito mondiale che nelle sue prime cinque edizioni a partire dal 2017 era stato disputato a Milano, si giocherà dal prossimo 5 novembre e fino al 2027 presso la King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, in grado di ospitare dodicimila spettatori.

Cade così la candidatura avanzata dalla città di Bergamo che, attraverso l’organizzatore Marco Fermi (lo stesso promoter del challenger che si gioca ogni anno nella città orobica), aveva avanzato la propria disponibilità, affinchè la manifestazione rimanesse in Italia e fungesse da trampolino di lancio per le Atp Finals al via dal 12 novembre, subito dopo la conclusione della Coppa Davis. L’obiettivo degli arabi è stato quello di associare il torneo al Mondiale per club di calcio, che si disputerà nella medesima città nel mese di dicembre.

"Ci abbiamo provato - spiega Fermi -, ma è stato evidente quasi da subito che la scelta dell’Atp volgesse in altra direzione. Pochi giorni dopo avere depositato la nostra candidatura, è arrivata la risposta che la scelta non sarebbe ricaduta su Bergamo, anche se non hanno comunicato la località vincitrice. I nostri progetti proseguono, lavoriamo alacremente in vista del challenger maschile che si disputerà fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Si tratterà di un grande evento, capace di costruirsi una fama precisa nel corso degli anni. E poi abbiamo in serbo qualche altra sorpresa che annunceremo nei prossimi mesi".

Silvio De Sanctis