Superlega, quarti playoff. Monza parte con il piede giusto. E si prende gara 1 con la Lube

Entrano nel vivo i playoff di Superlega con i quarti di finale. Chi ben comincia è a metà dell’opera e inizia bene il percorso della Mint Vero Volley. I brianzoli, quinti al termine della regular season espugnano l’Eurosuole Forum vincendo per 3 set a 1 contro la Lube Civitanova. Ora, non bisognerà cullarsi su questo mini vantaggio. Si torna subito in campo domenica, per gara due della serie, che si disputa al meglio delle cinque partite. Monza in campo alle 18 in casa. Buon approccio al match da parte della formazione ospite. Monza parte bene per poi sprecare il vantaggio del primo set, vinto comunque ai vantaggi. Le fatiche del primo parziale si fanno sentire, tanto che è la formazione marchigiana a pareggiare subito i conti. I ragazzi di Eccheli non si scoraggiano e anzi dominano il terzo parziale La musica non cambia contro i ragazzi di Blengini che durano un set e mezzo. Monza vince la partita.

LUBE CIVITANOVA – MINT VERO MONZA: 1 – 3 (26 – 28; 25 – 20; 11 - 25; 20 - 25)

Giuliana Lorenzo