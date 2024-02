Sul fondo. FeralpiSalò beffata su rigore a Bari. E la salvezza si allontana sempre più

Un rigore trasformato da Sibilli al 33’ della ripresa condanna la FeralpiSalò a Bari. I Galletti cercano di far valere la spinta del loro pubblico, ma la squadra di Zaffaroni gioca a testa alta sino al termine e si deve arrendere solo davanti alla massima punizione concessa dall’arbitro per un mani di Di Molfetta. Partenza coraggiosa dei gardesani che si spingono in avanti con Balestrero e Butic, ma i biancorossi chiudono bene e replicano con Maita e Sibilli. Il primo tempo si chiude a reti inviolate e nella ripresa i pugliesi cercano di assumere le redini della gara, ma devono attendere il 33’ per sbloccare il risultato, con Sibilli che dagli undici metri trafigge Pizzignacco. La FeralpiSalò non si arrende e nel finale tenta di raddrizzare la situazione, ma il pareggio non arriva. I playout, ora, sono a quattro punti. L.M.