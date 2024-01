SUI CAMPI INTERNAZIONALI. Napolitano dice addio al sogno Australian Open. Il bergamasco Ruggeri a Tenerife per il challenger

Si ferma in dirittura d’arrivo la corsa di Stefano Napolitano nelle qualificazioni degli Australian Open, al via lunedì sul cemento di Melbourne Park. Il ventottenne piemontese che si allena con l’ex pro Giacomo Oradini presso il "Cantera Tennis Team" di Baranzate (Milano) guidato da Ugo Pigato è stato battuto nel terzo e decisivo turno dallo slovacco Lukas Klein per 7/6(2), 7/6(3), in una partita molto equilibrata, in cui nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare la battuta all’avversario. Solamente Napolitano si è visto costretto ad annullare due palle break a Klein, purtroppo lo slovacco (numero 164 della classifica Atp contro 229) ha sfruttato la sua maggiore esperienza nei momenti decisivi di entrambi i set quando, nei tie break, è partito fortissimo, mettendo fra sè e l’azzurro un discreto margine che è stato impossibile recuperare. Ripartirà invece dalla località di Nonthaburi il cammino di Mattia Bellucci. Il bustocco, anch’egli reduce dalle qualificazioni di Melbourne dove è uscito al secondo turno, si fermerà in Thailandia sulla strada verso il ritorno in Europa, mentre il bergamasco Samuel Vincent Ruggeri domani tornerà in campo nel primo turno delle qualificazioni nel challenger spagnolo sul cemento di Tenerife, a caccia della terza promozione consecutiva dopo le due ottenute a Oeiras, in Portogallo.

Silvio De Sanctis