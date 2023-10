Sprint Arnautovic a Milano: check a novembre per esserci contro gli austriaci

Marko Arnautovic sta lavorando per essere a disposizione di Simone Inzaghi il prima possibile. L’attaccante austriaco, fermo dalla trasferta a Empoli del 24 settembre per una distrazione muscolare al bicipite femorale, farà un controllo ai primi di novembre nel tentativo di essere in campo a Salisburgo, nella sua Austria, in vista della quarta partita del girone di Champions League. L’Inter giocherà contro gli austriaci anche la terza gara della prima fase, ma a San Siro, il 24 ottobre. L’8 del mese successivo è invece attesa in trasferta contro un avversario già battuto in pre-campionato. Inzaghi, che solo a metà della prossima settimana comincerà a vedere alla spicciolata i nazionali tornare al Centro Sportivo Suning, spera in un pronto rientro nei ranghi dell’ex Bologna in modo da riavere un reparto al completo. Due delle punte in rosa, Martinez e Sanchez, torneranno ad allenarsi in gruppo soltanto alla vigilia di Torino-Inter di sabato 21. Per entrambi (già impiegati nelle rispettive nazionali nei giorni scorsi) andrà verificato lo stato di forma dopo l’ennesimo viaggio intercontinentale in previsione di un altro tour de force di sei partite da sosta a sosta.

Mattia Todisco