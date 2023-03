Sofia Goggia nella gara di Kvitfjel

Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa libera 2023. Alla campionessa bergamasca basta il secondo posto nella gara di Kvitfjell, in Norvegia (vinta dalla padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie), ultima prova delle finali di Soldeu (Andorra), per assicurarsi matematicamente la coppetta di specialità. Il vantaggio in classifica sulla slovena Ilka Stuhec è infatti superiore ai cento punti, dunque incolmabile in una sola gara.

Ben cinque le vittorie in discesa libera ottenute da Goggia in questa stagione, un dominio cominciato a dicembre in Canada, a Lake Louise, e proseguito nel corso dell'inverno lungo le varie tappe del calendario, con l’unico neo del flop ai Mondiali di Courchevel/Méribel dove è andata contro una porta.

Per Goggia, 22 vittorie in Coppa del mondo (17 in discesa, 5 in supergigante), si tratta della quarta coppetta di specialità, la terza consecutiva (la prima era arrivata nel 2018).