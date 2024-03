Sfida DELLa PAURA con il sudtirol. Lecco, la sconfitta nel recupero costa cara. Di Nunno esonera Aglietti e richiama Foschi

BOLZANO

Un gol in pieno recupero di Tait condanna il Lecco alla sconfitta per 1-0 in casa del Sudtirol e potrebbe segnare in pratica la fine dell’avventura di Aglietti, subentrato 4 settimane fa Bonazzoli, sulla panchina dei blucelesti. Il patron Di Nunno, insoddisfatto dal solo punto conquistato nelle ultime 4 gare, avrebbe deciso di dare il benservito al tecnico toscano e, secondo le ultime voci, di richiamare sulla panchina Luciano Foschi, il tecnico della promozione dalla C alla B esonerato a sua volta ad inizio stagione dopo il solo punto conquistato dalla squadra nelle prime 6 gare. Oggi giornata decisiva, ma ormai Di Nunno avrebbe scelto di cambiare rotta e nel pomeriggio potrebbe essere proprio Foschi a dirigere l’allenamento “punitivo” voluto dal patron dopo la sconfitta di ieri per 1-0 contro il Sudtirol che tiene inchiodato il Lecco in ultima posizione. Un Lecco sterile che non è mai riuscito a tirare nello specchio della porta per il secondo match di fila. Nel primo tempo non è successo praticamente niente, con un tiro di Giorgini per i padroni di casa e un contropiede del Lecco concluso malissimo da Inglese. Al 6’ del secondo tempo, girata di Buso alle stelle. Al 12’ Rauti si libera in area ma alza troppo la mira. Al 19’ corner per il Sudtirol, Melgrati esce malissimo ma si fa perdonare deviando una girata di Giorgini. La partita scorre via senza sussulti fino al 92’. Angolo dalla sinistra dell’ex Como Arrigoni, Tait stacca più alto di Guglielmotti e manda la palla nell’angolino fuori dalla portata di Melgrati per l’1-0 che condanna il Lecco all’ottava sconfitta negli ultimi nove match.

Fulvio D’Eri