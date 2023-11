Serie D, girone C. Bresciane in difficoltà. Solo pari per il Breno. Castegnato rimontato

Continua il difficile cammino di Atletico Castegnato e Breno (nella foto), le due bresciane inserite in un girone C che si sta confermando estremamente selettivo. Dopo undici giornate sia i franciacortini che i camuni si trovano in zona play out e devono riuscire ad accelerare per allontanarsi da una posizione delicata. Nell’ultimo turno i granata sono riusciti a conquistare un punto in casa del Dolomiti Bellunesi, mentre la matricola nerazzurra ha subito la rimonta (2-1) del Portogruaro in terra veneziana. Risultati diversi, ma accomunati dal rammarico visto che i granata sono partiti ancora una volta ad handicap subendo l’ennesimo gol a freddo, mentre la compagine di Guerra, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio con una rete di Rusconi, ha subito un black-out di 3’ nella ripresa durante i quali ha offerto su un piatto d’argento il rigore ed il sorpasso agli avversari. Risultati e prestazioni che rendono ancora più importanti gli incontri del prossimo turno, quando le due bresciane dovranno sostenere e possibilmente superare un esame delicato. Entrambe saranno impegnate in casa, con l’Atletico Castegnato che ospiterà la Montebelluna davanti in classifica di un solo punto, mentre il Breno sfiderà il Mori Santo Stefano che chiude attualmente la graduatoria.

Luca Marinoni