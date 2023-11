Serie D, girone B. Il derby è del Legnano. Castellanzese battuta. Vola l’Arconatese

Nel girone B della serie D terza vittoria di fila per il Legnano (nella foto) targato mister Zattarin, che supera al Mari la Castellanzese per 2-1. La mano del tecnico lilla si sta vedendo con un 4-4-2 ordinato e compatto: "Ce la stiamo mettendo tutta per toglierci queste soddisfazioni, i ragazzi si sono subito messi a disposizione dal primo giorno in cui ho iniziato a lavorare con loro". Ora per i lilla ci sarà la dura prova del nove contro il Brusaporto. Per quanto riguarda gli la Castellanzese mister Manuel Scalise giudica così la prestazioni dei suoi: "Una volta che andiamo in vantaggio, bisogna essere bravi su un campo come quello del Legnano ad essere cattivi agonisticamente e avere la fame di portare a casa il risultato. E’ stata una gara equilibrata fino alla fine". La capolista Arconatese dopo il successo contro la Casatese (3-2) è già concentrata per la Coppa Italia di domani in casa della Varesina: "E’ una competizione a cui teniamo -dice mister Giovanni Livieri-, siamo reduci da un’importante vittoria in campionato, contro una squadra che sapevamo tosta ma ho ottenuto le risposte che mi attendevo". Ancora sugli scudi Ferrandino che dopo il ritorno dalla Pistoiese ha già segnato tre reti, con una doppietta nell’ultimo turno di campionato.

Luca Di Falco