Due salve con tranquillità, una in attesa di sapere se resterà ancora in categoria e una pronta a ricominciare dal gradino più basso. Il bilancio delle Varesine della serie D per la stagione 2022-23 è in chiaroscuro. Il discorso parte dal Città di Varese che, sconfitto per 0-2 dalla Folgore Caratese, è scivolato in Eccellenza. Ma in queste ore è il condizionale a essersi preso la scena. La società biancorossa ha infatti deciso di presentare un ricorso lamentando il fatto che le porte fossero troppo basse rispetto al regolamento.

Il verdetto emergerà questa mattina entro mezzogiorno. Per un Città di Varese che incrocia le dita, una Caronnese che invece sa già di dover ripartire dall’Eccellenza. Il triplo cambio di allenatore, prima Simone Moretti, poi Antonio Palo, infine di nuovo Moretti non ha giovato ai rossoblù che abbandonano la D dopo dieci anni culminati anche con diverse partecipazioni ai playoff. A ripartire dalla quarta serie saranno invece Castellanzese e Varesina. I neroverdi hanno ottenuto la salvezza con l’undicesimo posto a quota 46 punti, in esatta fotocopia di posizione e bottino della stagione precedente. Alti e bassi per la squadra di Achille Mazzoleni che ha pagato alcune inattese giornate negative sul campo amico.

La Varesina ha festeggiato il suo ritorno in serie D dopo diverse stagioni in Eccellenza con un lusinghiero decimo posto con 46 punti. Per un certo scorcio della stagione i ragazzi di Spilli sono anche stati sul punto di giocarsi la zona playoff.

Cristiano Comelli