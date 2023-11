Serie C. Pergo, c’è il Padova: "Serve la gara perfetta»

Difficile impegno casalingo per la Pergolettese che domani sera alle ore 20,45 ospita allo stadio Voltini la corazzata Padova nel posticipo della quindicesima giornata di andata del campionato di Serie C. L’intento della formazione cremasca è quello di ottenere un risultato positivo per scacciare il periodo nero e migliorare una classifica che al momento vede Soncin e compagni in quindicesima posizione a un solo punto sopra la pericolosa zona playout. Per quanto riguarda il modulo, Abbate dovrebbe confermare il 3-5-2 che dovrà tornare ad essere efficace come nelle prime giornate di campionato.

Contro i veneti sarà assente il difensore Piccinini, squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Al suo posto l’esperto ex Livorno Alessandro Lambrugh. Per il resto dovrebbegiocare la squadra che domenica scorsa ha perso di misura a Novara. Il match sarà diretto dal Signor Leone della sezione di Barletta. A inquadrare l’incontro del Voltini, il tecnico Matteo Abbate : "Affrontiamo in casa nostra una squadra fortissima e ci vorrà la gara perfetta. Dobbiamo ritrovare quelle certezze che ci hanno contraddistinto fino a poche partite fa: la voglia di lottare, di stare sul pezzo, di non mollare nessuna palla. Se a fine gara saranno stati più bravi loro gli stringeremo la mano. In questo periodo abbiamo sprecato troppe partite e dobbiamo assolutamente tornare a fare punti. Contro il Padova voglio vedere un’atteggiamento diverso in fase di non possesso. Sarà assente per squalifica Piccinini, ma sono sicuro che chi lo sostituirà saprà essere all’altezza della situazione. Un mio rammarico è quello di non aver mai avuto la rosa completa a disposizione, ma è inutile pensarci. Quello che posso assicurare è che faremo di tutto per fare una grande partita davanti ai nostri splendidi tifosi“.