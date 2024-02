Serie b. Lecco, colpo in porta. Pronto Kiko Casilla. Oggi visite mediche per l’ex Real Madrid

Kiko Casilla potrebbe essere il nuovo portiere del Lecco. L’ex Real Madrid, 25 partite giocate tra il 2015 e il 2018, vincendo tre Champions, è arrivato nella tarda giornata di ieri in città e sarebbe pronto a vestire la casacca bluceleste fino al termine della stagione. Portiere esperto, classe 1986, Casilla, svincolatosi dal Getafe, sarebbe chiaramente il colpo a sensazione di fine mercato del direttore sportivo Domenico Fracchiolla. E il nuovo tecnico Alfredo Aglietti avrebbe così un portiere di grandissimo spessore tecnico. Bisognerà valutare però le sue condizioni, visto che negli ultimi anni ha giocato, tra Elche e Getafe, ben poche partite. In Serie B sarebbe chiamato a fare la differenza, relegando al ruolo di comprimari Melgrati e Saracco. Casilla questa mattina sosterrà le visite mediche per l’idoneità sportiva, documento imprescindibile per il tesseramento. Poi, dopo aver visitato Lecco e preso contatto con l’ambiente, deciderà se firmare i tre mesi di contratto. La squadra è alla disperata ricerca di una scossa per lasciare l’ultima piazza e tentare la risalita verso la salvezza. Quindi solo oggi sapremo se Casilla sarà il nuovo numero 1 del Lecco, un elemento di spessore in più per Aglietti che, tuttavia, non andrebbe a risolvere i problemi più gravi dei blucelesti.

Fulvio D’Eri