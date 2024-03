Serie A1 femminile. Bergamo si salva all’ultimo respiro. Retrocede Cuneo. Busto cede a Conegliano, cade anche l’Allianz

Il Volley Bergamo centra l’impresa e si salva proprio sul filo di lana. Conquistando a sorpresa un punto contro Scandicci e approfittando della netta sconfitta di Cuneo a Firenze, la gloriosa formazione orobica ha evitato l’onta di una retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso. Scesa in campo con l’obiettivo di dover fare almeno un punto e sperare che Cuneo, a pari merito in classifica ma avanti nella classifica avulsa, non ottenesse lo stesso risultato, Bergamo ha iniziato subito bene il match andando a vincere il primo set per 25-21. Trascinata ancora da Lorrayna e dalla Butigan, Bergamo è riuscita a giocare benissimo anche nel secondo parziale e, dopo una parte iniziale nella quale Scandicci pareva poter prevalere, ha ripreso le avversarie, ha allungato sul 23-21 e ha poi chiuso sul 25-22. Il punticino era in tasca. Cuneo intanto era sotto 2-1 a Firenze. Bergamo è calata e Scandicci ha vinto il terzo set per 25-19 e il quarto per 25-17 imponendosi al tie break (15-9). Ma al PalaFacchetti è festa: Bergamo è salva! Un po’ scarica dopo le grandi imprese di Champions, l’Allianz Milano ha perso per 3-0 a Vallefoglia fallendo la possibilità di superare Scandicci al secondo posto. Una buona Uyba si congeda dalla E-work Arena perdendo onorevolmente per 3-1 contro la corazzata Imoco Conegliano, squadra capace di vincere tutte le partite della stagione regolare. Sconfitta netta a Chieri, come del resto da pronostico, per 3-0 per la Trasportipesanti Casalmaggiore.

Fulvio D’Eri