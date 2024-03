SERIE A. Calvisano, una stagione di alti e bassi. Domenica esame con Settimo Torinese

Tornerà in campo alle 14.30 di domenica il Calvisano, che vivacchia al centro della classifica di Serie A con 10 vittorie e 7 sconfitte. L’ultima nello scorso fine settimana con il Parabiago, in un girone dominato dal Torino. "L’aspetto positivo è che abbiamo lottato fino alla fine della partita e quindi non possiamo fare altro che complimentarci con Parabiago per la vittoria" il commento del trequarti Romei. Domenica sarà sfida a Settimo Torinese lanciatissima verso il grande salto nella Serie A Elite. A.L.M.