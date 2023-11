Rugby Serie A Elite femminile. Il derby va alle Erinni. Calvisano cede il passo

Il Cus Milano Rugby infila la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie A Elite femminile e prova a tenere il passo della Valsugana Rugby Padova, attualmente in testa al campionato dopo due turni grazie al bonus incassato in entrambe le uscite. Le “Erinni“ guadagnano il punto aggiuntivo nel derby contro Calvisano, vinto 38-7, ma non avevano fatto altrettanto contro l’Iveco Cus Torino alla prima uscita e restano quindi a una lunghezza dalla squadra veneta, campione in carica e capace di rifilare un netto 46-0 proprio alle piemontesi.

Calvisano, che aveva sperimentato la forza di Padova nella prima giornata, esce dal campo dopo aver venduto cara la pelle, trovando anche una meta in chiusura di prima frazione grazie a Skofca (trasformazione vincente di Signorini). Dalla parte opposta però fanno la differenza Giulia Cavina, che apre le marcature con la prima meta al quarto d’ora e segna poi altre due volte, e Yuliia Ivashchenko, che aggiunge un’altra meta. Prima segnatura stagionale per Sveva Corsini, che si aggiunge nel tabellino marcatori nel secondo tempo. Nel prossimo weekend niente gare per quel che riguarda la Serie A Elite, che tornerà in campo il 3 dicembre con lo scontro diretto tra le prime due forze del girone 1. Vantaggio del fattore campo per la Valsugana Rugby Padova, che cercherà di mantenere lo scettro affrontando proprio le Erinni.

Sarà invece in campo la Serie A che dopo due turni vede il Rugby Parabiago al comando con dieci punti, frutto di due vittorie entrambe arrivato col punto di bonus addizionale. In vetta a pari punti c’è anche il Volvera, mentre il Cus Milano è ancora a 1 e l’Amatori & Union Rugby ultimo a zero con Lions Tortona e Cus Genova. M.T.