Rugby Serie A Elite. Campionato in pausa con Viadana in vetta

Con Fabrizio Ciardullo, Tommaso Jannelli e Samuele Locatelli convocati in Under 23 sono giorni di sorrisi in casa Viadana dopo il trionfo da primato con il Petrarca. I mantovani, battendo 19-18 il Petrarca, sono ora in vetta con il Rovigo a quota 32 punti, con ben sette lunghezze sul quinto posto. "È stata una vera battaglia - il commento del tecnico Pavan - grande spirito e sempre più fiducia nei nostri nostri mezzi". E l’ex giocatore, ora coach, si presenta al nuovo anno da esordiente primo in classifica. Non male. Il prossimo appuntamento sarà però solo sabato 27 gennaio sul campo del Mogliano Veneto. A.L.M.