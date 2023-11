Rivoluzione. Bergamo esonera coach Solforati. Si avvicina Mazzanti

Matteo Solforati non è più l’allenatore della Volley Bergamo 1991. La notizia, nell’aria già da tempo, è stata ufficializzata ieri dalla società orobica, una delle più gloriose d’Italia, con uno scarno comunicato stampa. La squadra viene affidata al secondo allenatore Alberto Bigarelli in vista dell’importantissima gara di domenica in casa di Pinerolo.

Solforati paga a caro prezzo una prima parte di campionato assai deludente delle bergamasche, penultime a quota 4 punti davanti solo al fanalino di coda Trentino. Un magro, magrissimo, bottino per una squadra che sta patendo la partenza di Lanier, finita a Conegliano e non sostituita a dovere, e l’assenza al centro di Stufi. A Bergamo è partito nel frattempo il toto allenatore. Il primo nome sul taccuino è quello dell’ex ct Mazzanti. La prossima settimana ne sapremo di più.

Fulvio D’Eri