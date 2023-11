Qui valgobbini. La Virtus fa paura. Lumezzane a Verona per la prova del nove

LUMEZZANE (Brescia)

"Dobbiamo giocare come sappiamo, lottando su ogni pallone con quella determinazione che ci deve contraddistinguere sempre, con quella fame che nella nostra squadra non può mancare mai". È questo lo spirito con il quale l’allenatore Arnaldo Franzini ha voluto presentare l’impegnativo match odierno che il Lumezzane (nella foto) dovrà affrontare su un campo ostico come quello della Virtus Verona. Gli scaligeri del presidente-allenatore Luigi Fresco stanno vivendo una stagione molto felice e sono alla ricerca della vittoria che potrebbe lanciarli in classifica. Un ostacolo molto difficile si pone dunque sul cammino dei valgobbini, che devono accantonare la delusione per la mancata vittoria con il Legnago e conquistare un risultato positivo. Tre punti per dimostrare che la flessione di ottobre è stata definitivamente superata e per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica che dista due punti. A rendere ancora più complicato il compito l’assenza per squalifica di capitan Simone Pesce e quella per infortunio di Cesare Pogliano. In casa Virtus Verona, mister Fresco ha messo in guardia i suoi: "Affrontiamo una squadra tecnica come i valgobbini e quindi non dobbiamo commettere errori se vogliamo proseguire al meglio il nostro cammino".

Luca Marinoni