Qui azzurri. Raspadori-Simeone: staffetta in attacco

Dopo le due pesanti sconfitte contro Frosinone e Roma tra Coppa Italia e Serie A, il Napoli vuole tornare a vincere contro il Monza e chiudere bene il 2023. L’allenatore azzurro Walter Mazzarri ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Quella di domani è una partita difficilissima, ho visto la loro gara contro la Lazio che ha un modulo simile al nostro e che è andata in difficoltà contro un Monza che qui non avrà niente da perdere, che gioca bene e che ha un buon allenatore".

Il tecnico dovrà fare a meno di Natan in difesa ("Sarà out almeno un mese e mezzo") e soprattutto di Osimhen, squalificato e già partito per la Nigeria in vista della Coppa d’Africa 2024. In attacco, al posto del bomber nigeriano, come suggeriscono le parole di Mazzarri sarà staffetta tra Raspadori e Simeone: "Sono due giocatori che mi piacciono, ma farli giocare insieme vorrebbe dire snaturare il nostro gioco e poi, in questo momento di emergenza, se ho bisogno di una punta a partita in corso chi metto?".

Mazzarri, infine, si è soffermato sull’imminente sessione di mercato: "Le rivoluzioni, soprattutto a gennaio, non sono fattibili, non c’è neanche il materiale per farlo. Del mercato come sapete ne parla la società, io voglio dare a questi giocatori la fiducia che avevamo lo scorso anno, giocando bene, cercando di essere equilibrati ed evitando errori e leggerezze".