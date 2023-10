Primavera. I ragazzi di Abate vincono in pieno recupero e tornano in testa alla classifica

Sorride la Primavera di Ignazio Abate che in pieno recupero batte la Sampdoria (2-1) e conquista una meritata vittoria. Rossoneri in vantaggio dopo 11 minuti: corner di Eletu, sponda di testa di Chaka, Scotti va di prima intenzione e sulla respinta del portiere ospite era prontissimo Nsiala a mettere in rete. Dopo aver sprecato tante occasioni peril 2-0, a pochi minuti dal termine pareggio-beffa dei doriani con Leonardi su errore della retroguardia. Partita finita? No. Al terzo minuto di recupero la decide di rapina il subentrato Simmelhack. Tre punti meritatissimi, il Milan torna in testa alla classifica. F.D.