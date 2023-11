Powervolley corsara. Sotto l’Etna primo botto esterno

L’Allianz Milano torna dalla trasferta più lunga della Superlega, contro la Farmitalia Catania, con 3 punti sudati e guadagnati a fatica grazie al successo per 3 a 1. Merito di un avversario che non ha reso la vita semplice agli ospiti e anzi ha sfoggiato una prestazione di tutto rispetto. Inizio in salita per Milano, che non approccia al meglio la sfida. L’impressione è che i lombardi siano in campo solo fisicamente. Non funziona quasi nulla, dalla difesa alla fase offensiva, passando per il muro e finendo con alcuni errori dai 9 metri. I catanesi, dalla loro, sbagliano meno e giocano meglio in fase muro difesa e cambio palla. Coach Piazza corre ai ripari e cambia la diagonale, mettendo Zonta – Dirlic per Porro - Reggers. Non ci sono però grosse migliorie. Il 1° set è dei siciliani. Nel 2°, l’Allianz torna in campo senza Kaziyski, non al top della forma, sostituito da Melgarejo. Il cubano ha un buon impatto sul match che vede gli ospiti crescere di livello contro una Farmitalia agguerrita e trascinata da un Buchegger scatenato. Milano fa suo il parziale non senza fatica. Gli ospiti, di azione in azione, iniziano a prendere le misure a una Catania mai remissiva e che costringe i ragazzi di Piazza a sudare sempre 7 camicie. Si gioca punto a punto nel 3° set e i meneghini approfittano di un leggero calo di tenuta fisica da parte della Farmitalia. Milano si ritrova avanti per 2 a 1. L’Allianz, nel 4°, continua a mantenere qualche punto di vantaggio sui catanesi. Decisamente meglio in fase offensiva i lombardi: Ishikawa, Melgarejo e Reggers fanno il loro e nota di merito per il centrale Loser, forse il più preciso dei suoi. La formazione meneghina conquista parziale e incontro portando a casa la prima vittoria stagionale in trasferta.

FARMITALIA CATANIA – ALLIANZ MILANO: 1-3 (25-20; 22 -25; 22-25; 21-25)