Piccolo grande campione

di Luca Marinoni

Francesco Assini, sguardo furbo e intenso, il prossimo 11 agosto compirà "solo" 12 anni, ma, nonostante questo ha già idee chiare e progetti ben definiti per il suo futuro nel mondo del motocross: "Il mio obiettivo – racconta il giovanissimo pilota della LGM Racing Team – è quello di riuscire a correre il Mondiale dei grandi, di riuscire ad arrivare in un team importante e poter così andare a gareggiare in America, dove ci sono le corse più importanti al mondo".

In questa stagione nella categoria 65 cc ti sei laureato campione europeo e ai Mondiali hai vinto il titolo a squadre ed una medaglia di bronzo a livello individuale. Quali sono state le tue emozioni in momenti così importanti?

"Dapprima devo dire che sono stato molto contento di essere stato convocato nella nazionale e di avere ottenuto risultati che fanno piacere al mio team. Per il resto, sono sempre stato concentrato sulla gara, come faccio sempre. Quando scendo in pista penso solo a superare gli altri nel modo più pulito possibile e metto tutta la mia grinta per vincere".

Come è nata la tua passione per questo sport?

"Quando avevo quattro anni, un giorno ero in piscina con i miei cugini ed ho sentito provenire i rumori della vicina pista di motocross. Mi sono fatto portare sul posto ed è iniziato tutto. Per i primi anni mi hanno insegnato a correre intorno ai birilli e poi, verso gli otto, ho disputato le mie prime garettine. Al mio vero esordio, mi sono piazzato terzo al Campionato Italiano debuttanti".

Quali sono i tuoi rapporti con gli altri giovanissimi piloti?

"Fuori dalla pista siamo amici ma dentro no. Ognuno pensa a se stesso e cerca solo di arrivare davanti agli altri".

I tuoi genitori si preoccupano per lo sport che hai scelto di fare?

"Mi hanno sempre seguito e mi hanno lasciato libero di seguire la mia passione (un entusiasmo che, come sottolinea papà Stefano, dopo i primi timori, ha contagiato tutta la famiglia)".

Ormai la tua esperienza nella 65 cc sta per terminare. Il passaggio nella 85 junior ti preoccupa?

"Per me si tratta sempre di continuare a dare il massimo e cercare con tutta la volontà di vincere, il resto non conta".

Sei più in difficoltà quando corri o davanti ad un’intervista?

"Davanti ad un’intervista!".

È la secca conclusione di Francesco Assini che non vede l’ora di tornare in sella alla sua moto, dove si trova decisamente più a suo agio rispetto alle troppe parole che non gli regalano certo le emozioni che lui vive intensamente quando si tratta di tagliare il traguardo davanti a tutti.