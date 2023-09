PALLANUOTO: L'An Brescia strappa la vittoria ai rigori a Sabadell

Brescia inizia la sua stagione europea ufficiale con un fondamentale successo in casa del Sabadell. Viaggio all’inferno al ritorno, ma ai rigori Tesanovic ci mette una pezza. Una Champions che quest’anno non perdona. Quattro squadre per due posti alle Final Eight, e con la corazzata Novi come compagnia di viaggio, ecco che vincere in casa Sabadell (senza dimenticare la Steaua) può essere un colpo fondamentale. Nel primo quarto Brescia va sotto in fretta, ma gioca meglio, pareggia con Renzuto e sfiora anche il vantaggio con la beduina di Dolce. Ed è proprio il difensore a siglare il primo vantaggio dalla distanza all’inizio del secondo parziale. Le acque si scaldano, Tesanovic viene salvato dalla ripresa ma Alesiani sciupa una super occasione in transizione (malandrina però pare la difesa di un difensore di casa nel frangente). Alla fine sarà un peccato capitale anche quello. La beduina di Van Ijperen vale il pareggio nel terzo quarto, Renzuto risponde subito dal dischetto, ma a cavallo con l’ultima frazione arriva il fatale parziale con le segnature di Barroso e Mallarach. Brescia perde in lucidità, ma sul filo del rasoio arriva la reazione. Un esordiente assoluto come Irving si prende la squadra sulle spalle, segnando un rigore cruciale e poi trovando una staffilata clamorosa dalla distanza per il pareggio a un minuto dalla fine. E il possesso della vittoria è addirittura bresciano. Nulla di fatto, si va ad un’infinita girandola di rigori. Segnano tutti sino all’errore di Schuetze, e Balzarini, con la palla più pesante della sua giovane carriera, non trema.

ASTRALPOLL CN SABEDELL-AN BRESCIA 9-10 dtr (5-5) (1-1, 0-1, 1-1, 3-2, 4-5)