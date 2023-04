Pagelle Atalanta. Sportiello para tutto, Maehle decisivo. Male Toloi

Nell’Atalanta che ha pareggiato 1-1 a Firenze i migliori sono stati il portiere Sportiello e l’esterno Maehle. Altra serata da dimenticare per Toloi. Sportiello 7 Ex di turno, non giocava dal 4 gennaio, è stato il migliore in campo con due parate prodigiose sulle girate di testa di Gonzalez e Buonaventura. Toloi 5 Secondo rigore consecutivo causato dopo quello di 16 giorni fa a Cremona e sempre per un braccio allungato di troppo. Poi si fa pure ammonire sulla punizione dove Biraghi c’entra il palo. Djimsiti 6 Da centrale dirige bene la difesa e fa buona guardia sul temuto Cabral, nel finale in affanno come tutta la retroguardia. Scalvini 6 Gioca con attenzione e personalità, dalla sua parte chiude su Ikone’ e Brekalo. Prestazione positiva con qualche sbavatura nella ripresa 76’ Palomino 6 Nel finale aiuta la difesa a contenere l’assalto viola Zappacosta 6 Primo tempo importante a sinistra, con tanta corsa e buone giocate, nella ripresa cala fisicamente De Roon 6,5 Solita gara da gladiatore, la rete di Maehle nasce da un suo intervento completato da Ederson. Koopmeiners 6 Tornava dopo sei settimane, ha iniziato arretrato poi si è spostato da trequartista, un buon rientro per lui. Maehle 7 Segna poco ma quando segna fa gol belli e importanti. La sua rete vale un punto prezioso per l’Europa. Ederson 6 Si deve spostare tra trequarti e mediana. Dal suo recupero su Barak nasce il gol di Maehle Hojlund 5,5 Fisicamente se si apre il campo è devastante, ma a difesa schierata stavolta si visto pochissimo 69’ Muriel 5,5 Altro ex di turno, ha combinato poco fallendo il gol nel finale per un soffio di ritardo Zapata 6 Gara di generosità, con tanto movimento. Avvia lui l’azione del gol. Però non inquadra mai la porta 84’ Boga sv Nel finale avrebbe la palla decisiva ma il suo cross per Muriel non è preciso All. Gasperini 6,5 Senza Pasalic e Lookman ha dovuto rivoluzionare l’attacco, ha scelto la tattica giusta, ha gestito bene i cambi.