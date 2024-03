Nel challenger. Il bergamasco Ruggeri avanza in Ungheria. Domani trova Tseng

Continua la corsa di Samuel Vincent Ruggeri nel challenger ungherese di Szekesfehervar (74825 euro di montepremi, terra battuta). Il ventiduenne bergamasco, entrato quest’anno per la settima volta (su otto tentativi) in un tabellone principale passando dalle qualificazioni, ha superato l’austriaco Lukas Neumayer con il punteggio di 1/6, 6/4, 6/3. Dopo una partenza sottotono che gli è costata il primo set in poco più di mezz’ora, Ruggeri è entrato in partita strappando il servizio all’avversario nel secondo gioco del secondo set, arrivando addirittura a fallire una palla per salire 4-0. Una volta sfumata l’occasione, è stato rimontato da Neumayer, dando vita ad una catena di contro break che alla fine hanno premiato Ruggeri al decimo gioco. Più lineare l’andamento del terzo parziale, con Ruggeri a mettere a segno l’unico, decisivo break nel secondo gioco, mantenendo la battuta sino alla fine.

Domani il bergamasco tornerà in campo per affrontare il cinese di Taiwan Chun Hsin Tseng, che ha eliminato 6/4, 6/2 il veterano francese Richard Gasquet, testa di serie numero 5. Ad Amburgo (36900 euro di montepremi, indoor) esordisce invece oggi Mattia Bellucci: il bustocco, testa di serie numero 5 del tabellone e 184 del mondo, affronta il libanese Hady Habib, numero 309 del mondo. Silvio De Sanctis