Milano regina dello sport

di Paolo Franci

L’inno di Mameli, le bandiere di 24 paesi con i loro 85 atleti tra amazzoni e cavalieri, le tribune affollate e il pieno di autorità sulla splendida Arena dell’Ippodromo Snai San Siro a Milano, per la cerimonia d’apertura di questo “Italia Open to Meraviglia – Fei Jumping European Championship Milano 2023”, gli Europei di Salto ostacoli, disciplina regina degli sport equestri, in programma a Milano da ieri al 3 settembre. Un appuntamento sportivo straordinario che custodisce una gemma dal valore inestimabile in più, perchè: oltre ai titoli continentali in palio a livello individuale e a squadre, ci sono anche tre pass che consentiranno a tre team di staccare il pass per Parigi 2024.

Milano si conferma sempre più palcoscenico di livello mondiale per i grandi eventi agonistici, un risultato ottenuto grazie alla ’svolta sportiva’ degli ultimi anni, nel solco delle prossime Olimpiadi invernali e fortemente voluta dalla ’squadra’ del sindaco Beppe Sala e in virtù del lavoro dell’assessora allo sport e turismo Martina Riva. Non è un caso che nel breve volgere di sei settimane, tra luglio e agosto, siano andati in scena ben tre manifestazioni di livello assoluto e cioè due mondiali (scherma e ginnastica ritmica) e questo europeo di equitazione, senza dimenticare l’eurovolley femminile a Monza che sta ospitando i motori per il Gran Premio.

E’ chiaro come gli eventi sportivi del calibro dell’Europeo di salto ostacoli rappresentino un’opportunità straordinaria per promuovere il profilo turistico di Milano, che dal punto di vista della ricettività ha fatto registrare oltre un milione di turisti nell’area urbana (Città metropolitana più Provincia di Monza e Brianza, ndr) nei mesi di aprile, maggio e giugno, dei quali quasi 800mila al mese per il solo Comune di Milano. Il sold out per i giorni clou dell’Europeo, tra tribune e ’green zone’, realizzata ’al volo’ pur di soddisfare le richieste di ticket per l’evento e la forte richiesta di biglietti dei fan da tutta Europa, dimostra come il ritorno degli sport equestri a Milano fortemente voluto da Fabio Schiavolin - ad di Snaitech e presidente del comitato organizzatore di un team che comprende Sport e Salute, Fise, Rcs Sport - e ’padre’ della Milano Jumping Cup, si intrecci in maniera naturale con il ’battito’ turistico e internazionale della città.

Ad inaugurare l’Europeo, un vero “parterre de roi“: oltre al segretario generale Fei Sabrina Ibáñez e Schiavolin, sul campo gara c’erano il governatore Attilio Fontana e il sindaco Giuseppe Sala, insieme a Marco Mezzaroma, alla prima uscita da neo presidente di Sport e Salute. E, ancora, Paolo Bellino, ad e dg di Rcs Sport e naturalmente Marco Di Paola, presidente della Fise e massima autorità delle discipline equestri del nostro Paese.